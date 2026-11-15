Vor dem Auftakt schwer verletzt: Bitteres Saison-Aus für zwei Slalom-Asse

Der Traum von der Heim-Weltmeisterschaft platzte für Melanie Meillard bereits vor dem Saison-Auftakt am Samstag in ihrer Parade-Disziplin. Das Schweizer Slalom-Ass verletzte sich im Training am Vortag in Levi schwer. Wie eine MRT-Untersuchung ergab, zog sich die 28-Jährige einen Kreuzbandriss zu.

„Es ist schwer zu akzeptieren, sich nur einen Tag vor dem Saisonstart zu verletzen, besonders nach einer so guten Sommervorbereitung“, wurde Meillard in einer Aussendung des Schweizer Skiverbands zitiert.

Gleichzeitig gab sich die Technikspezialistin, die im Weltcup bislang einmal auf das Podest fuhr, kämpferisch: „Ich kenne den Weg zurück und werde alles daransetzen, noch stärker zurückzukommen.“

Dasselbe Schicksal ereilte auch Tommaso Sala. Der Italiener verletzte sich bereits vor einer Woche beim Training in Gurgl schwer am Knie und fällt für die komplette Saison aus. Am Samstag teilte er die niederschmetternde Nachricht. „So ist das Leben, ich akzeptiere es“, schrieb der Slalom-Spezialist. (TT.com)