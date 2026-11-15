Streit nach Teufellauf in Brixen im Thale eskalierte: 19-Jähriger verletzt

Am Samstagabend fand in Brixen im Thale im Bereich des Liftparkplatzes ein Teufellauf mit anschließendem Festbetrieb statt. Dabei wurde ein 19-Jähriger verletzt. Zwei Männer sollen laut Polizei ein Stahlabsperrgitter auf den am Boden liegenden Mann geworfen haben.

Zu der Auseinandersetzung zwischen den drei Österreichern im Alter von 19, 22 und 25 Jahren kam es gegen 2.50 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand warfen der 22- und der 25-Jährige das Gitter auf den 19-Jährigen.