Speedglider-Pilot prallte in Hatting gegen Baumkrone und blieb hängen

Zwei Wanderer hörten am Samstag in Hatting zunächst ein Pfeifen beziehungsweise Zischen und danach einen Aufprall. Ein Speedglider-Pilot war gegen eine Baumkrone geprallt und im Baumbestand hängen geblieben.

Ein 54-jähriger Speedglider-Pilot ist am Samstagvormittag in Hatting gegen die Krone eines rund 20 Meter hohen Baumes geprallt. Der Österreicher blieb nach dem Unfall im Baumbestand hängen und wurde unbestimmten Grades verletzt.

Der Mann war laut Polizei gegen 10.45 Uhr im Bereich des „Rauhen Kopfes“ bzw. des „Archbrandkopfs“ gestartet. Während des Fluges folgte er in geringer Höhe und mit hoher Geschwindigkeit dem Geländeverlauf. Nach einem Steuermanöver verlor er laut Polizei an Höhe und prallte gegen die Baumkrone. Diese wurde bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt bzw. abgerissen. „Zwei zufällig anwesende Wanderer hörten zunächst ein Pfeif- oder Zischgeräusch und anschließend den Aufprall. Sie setzten einen Notruf ab“, teilte die Polizei mit.