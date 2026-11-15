Einbruch in Einfamilienhaus in Lienz: Wertgegenstände gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag in ein Einfamilienhaus in Lienz eingebrochen. Sie durchsuchten das Gebäude und stahlen mehrere Wertgegenstände. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Der Einbruch ereignete sich laut Polizei zwischen 16 und 19 Uhr. Zunächst versuchten die Täter eine Außenschiebetür und eine Balkontür mit einem Werkzeug aufzubrechen. Diese Versuche blieben erfolglos.