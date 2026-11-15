Irans Revolutionsgarden: Drohnenangriff auf US-Radaranlage in Bahrain

Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben erneut eine US-Radaranlage in Bahrain angegriffen. Die Anlage auf dem Hubschrauber-Stützpunkt Al-Riffa sei mit sechs Drohnen attackiert worden, teilten die Revolutionsgarden am Sonntag mit. Sie hatten bereits am Freitag eine solche Aktion vermeldet. In Bahrains Hauptstadt Manama heulten die Sirenen, die Bevölkerung wurde aufgerufen, „Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben“.

„Die Straße von Hormuz ist geschlossen, und jegliche Aggression des amerikanischen Feindes wird noch härter und kraftvoller beantwortet werden“, erklärten die iranischen Revolutionsgarden laut der ihr nahestehenden Nachrichtenagentur FARS und der TV-Sender Al Jazeera. Offizielle Bestätigungen vonseiten der USA oder Bahrains, wo die fünfte Flotte der US-Marine stationiert ist, lagen zunächst nicht vor.

Am Freitag hatten die Revolutionsgarden erklärt, ein US-Frühwarnradar in Bahrain angegriffen zu haben. Nach Angaben des US-Regionalkommandos (CENTCOM) entstanden bei der Attacke keine Schäden. Zwei iranische Drohnen seien abgefangen worden.

Keine Durchbruch bei diplomatischen Verhandlungen

Die USA und Israel hatten den Iran-Krieg Ende Februar mit Luftangriffen ausgelöst. Die jüngsten Vorfälle ereignen sich vor dem Hintergrund von Verhandlungen über ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des fast neun Monate andauernden Konflikts. Direkte Angriffe aufeinander vermieden Washington und Teheran zuletzt. Bisher brachten die diplomatischen Bemühungen noch keinen Durchbruch.