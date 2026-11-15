Einschulung in Innsbruck
Traktor statt Gewehr: Diese Tiroler leisten ihren Zivildienst auf dem Bauernhof
Emanuel Wurzer aus Strassen in Osttirol am Steuer eines Traktors.
© Patrick Steiner / Tiroler Tageszeitung
30 junge Männer leisten jährlich ihren Zivildienst in der Tiroler Landwirtschaft. Sie helfen auf Bauernhöfen, wenn durch Krankheit, Unfall oder Todesfall eine Arbeitskraft ausfällt. Warum die Plätze heiß begehrt sind und weshalb die Zivildiener nun auch ein Fahrsicherheitstraining absolvieren.
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