Traktor statt Gewehr: Diese Tiroler leisten ihren Zivildienst auf dem Bauernhof

30 junge Männer leisten jährlich ihren Zivildienst in der Tiroler Landwirtschaft. Sie helfen auf Bauernhöfen, wenn durch Krankheit, Unfall oder Todesfall eine Arbeitskraft ausfällt. Warum die Plätze heiß begehrt sind und weshalb die Zivildiener nun auch ein Fahrsicherheitstraining absolvieren.