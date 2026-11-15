Braathen führt zur Halbzeit in Levi, Tiroler Sturm sensationell auf Podestkurs

Die ÖSV-Damen haben vorgelegt, ziehen die Slalom-Herren heute in Levi mit dem ersten Podestplatz der Saison nach? Zur Halbzeit schaut es nicht schlecht aus. Mit uns seid ihr beim Finale ab 13.00 Uhr live dabei!

Joshua Sturm greift beim Slalom der Herren in Levi nach der großen Sensation bzw. seinem ersten Podestplatz im Weltcup. Der Tiroler liegt zur Halbzeit sensationell hinter Leader Lucas Pinheiro Braathen aus Brasilien und Clement Noel aus Frankreich auf Platz drei.

Der 25-Jährige, der bislang einen zwölften Rang in der Vorsaison in Schladming als bestes Slalom-Ergebnis zu Buche stehen hat, weist 0,84 Sekunden Rückstand auf Braathen aus.

Von den restlichen Österreichern schaffte in Abwesenheit des rekonvaleszenten Manuel Feller keiner den Sprung in die Top Ten. Michael Matt (16.), Fabio Gstrein (23.), Johannes Strolz (25.) und Simon Rueland (29.) sind in der Entscheidung mit dabei. Diese geht ab 13.00 Uhr über die Bühne.