Interview zu neuem Buch
Heinz Fischer: „Man soll die Festigkeit der Demokratie nicht unterschätzen“
Heinz Fischer (88) war von 2004 bis 2016 Bundespräsident. Er ist nach wie vor sehr aktiv, unter anderem als Co-Vorsitzender des Ban Ki-moon Centres in Wien.
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Kriege, wirtschaftliche Unsicherheit und politische Polarisierung prägen die Gegenwart. Ex-Bundespräsident Heinz Fischer bleibt trotzdem optimistisch. Im TT-Interview spricht er über die Widerstandskraft der Demokratie und darüber, warum sich junge Menschen trotz aller Krisen engagieren sollten.
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