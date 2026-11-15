Unterwegs am „Koasa“
10 Jahre Kitzbüheler Bergführer: „Das schätzen, was direkt vor der Türe ist“
Ausnahmsweise auswärts und ohne Gäste: Im Herbst haben die Kitzbüheler Bergführer einen Team-Ausflug in die Dolomiten unternommen, insgesamt sind sie inzwischen 23 Mitglieder.
© Kitzbüheler Bergführer
BergführerInnen arbeiten meist alleine, das liegt in der Natur des Berufs. Die Kitzbüheler Bergführer sind dennoch seit 10 Jahren ein Team. Gründungsmitglied Tom Rabl erzählt zum 10. Jubiläum, wie das gelungen ist.
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