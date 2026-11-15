Jugendliche verunfallten spätnachts auf der Sellraintalstraße

Bei einem Unfall auf der Sellraintalstraße im Gemeindegebiet von Kematen wurden am Sonntag kurz vor 4 Uhr morgens zwei einheimische Jugendliche verletzt. Laut Polizei-Pressestelle war der Pkw in Fahrtrichtung Sellrain ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Dabei wurde das Auto schwer beschädigt. Der 18-jährige Lenker und sein gleichaltriger Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen davon.