Explosiver Fund: Mehr als 800 Kilogramm Pyrotechnik illegal gelagert

Im Lager eines Geschäftslokals in einem Wohnhaus in Wien-Mariahilf ist am Freitag knapp eine Tonne Pyrotechnik gefunden worden. Mehr als 800 Kilogramm davon waren über den zulässigen Mengen gelagert. Darunter befanden sich zahlreiche Feuerwerksbatterien, Knallkörper und weitere pyrotechnische Artikel. Teilweise handelte es sich auch um illegale Pyrotechnik der Kategorie F4, berichtete die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien am Sonntag in einer Aussendung.

Da die Lagerung derart großer Mengen an Feuerwerkskörpern in einem Wohnhaus erhebliche Gefahren mit sich bringt, wurden die pyrotechnischen Gegenstände bis in die Nachtstunden erfasst und beschlagnahmt, wurde erläutert. Zwei Brandschutztüren in der Betriebsanlage, die zu Räumlichkeiten mit pyrotechnischen Artikeln führten, entsprachen außerdem nicht den gesetzlichen Anforderungen. Die Feuerwerkskörper wurden von der Feuerwehr gesichert abtransportiert.