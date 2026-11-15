Teilweise Sperre ab Montag: Innsbrucker Olympiabrücke wird zum Nadelöhr

Voraussichtlich für zwei Wochen ist die Brücke in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar.

Autofahrer in Innsbruck müssen sich ab Montag auf Behinderungen einstellen: Auf der Olympiabrücke kommt es für voraussichtlich zwei Wochen zu Verkehrseinschränkungen. Grund dafür ist eine technische Sonderprüfung wichtiger Tragelemente der Brücke.

Zunächst werden die beiden äußeren Fahrspuren der Brücke gesperrt. Der Verkehr wird über die beiden inneren Fahrspuren geführt, womit in jede Fahrtrichtung jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. In der zweiten Woche werden die Sperren auf die gegenüberliegenden Fahrspuren verlegt. Mit Verzögerungen und Staus ist während der gesamten Dauer der Arbeiten zu rechnen.

Hintergrund der Einschränkungen ist eine notwendige Überprüfung der sogenannten Spannglieder. Diese zählen zu den wichtigsten Tragelementen der Brücke und müssen regelmäßig kontrolliert werden. Ziel der Untersuchung ist es, den Zustand des Bauwerks genau zu beurteilen und bei Bedarf rechtzeitig Maßnahmen setzen zu können. Die Arbeiten erfolgen im Auftrag des Landes Tirol.

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