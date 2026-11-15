Gefahr aus dem Netz
Anleitung zur Gewalt: „The COM“ lässt auch in Österreich Jugendliche zu Tätern werden
Im Februar tötete eine 14-Jährige auf dem Friedhof Baumgarten in Wien. Die Jugendliche ist in der Zwischenzeit wegen Mordes zu acht Jahren Haft und Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verurteilt worden. Die Tat steht dem Vernehmen nach in Zusammenhang mit dem Onlinenetzwerk „The COM“.
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„Wahnsinnige“ im Internet: Das Bundeskriminalamt hat bei 115 von 300 Gewalttaten einen Bezug zu einem international tätigen Netzwerk gefunden. Die Täter stacheln vor allem Jugendliche zu schweren Taten bis hin zu Suizid und Mord an.