Anleitung zur Gewalt: „The COM“ lässt auch in Österreich Jugendliche zu Tätern werden

Im Februar tötete eine 14-Jährige auf dem Friedhof Baumgarten in Wien. Die Jugendliche ist in der Zwischenzeit wegen Mordes zu acht Jahren Haft und Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verurteilt worden. Die Tat steht dem Vernehmen nach in Zusammenhang mit dem Onlinenetzwerk „The COM“.

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