Ukraine attackierte eine der größten Industrieanlagen in Russland

Die Ukraine hat in Nischnekamsk in der russischen Teilrepublik Tatarstan Medien zufolge einen der landesweit größten Komplexe der petrochemischen Industrie angegriffen. Es gebe nach den Angriffen drei Verletzte, teilte das regionale Gesundheitsministerium mit. Die Behörde machte keine Angaben dazu, welche Industrieanlage getroffen wurde. In sozialen Netzwerken kursierten Aufnahmen von einem Großbrand im Werk Nischnekamskneftechim, das auch über eine Ölraffinerie verfügt.

In Taganrog im Süden Russlands am Asowschen Meer wurde laut Behörden ein Umspannwerk getroffen. Der Chefingenieur des Werks sei getötet worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Rostow, Juri Sljussar, mit. Wegen der Schäden an der Anlage, die auch für die Stromversorgung der Eisenbahn genutzt wird, sei der Zugverkehr vorübergehend eingestellt worden. Sljussar berichtete zudem von Trümmern abgeschossener Drohnen, die auf Autos gestürzt seien. Dabei seien drei Männer und eine Frau verletzt worden.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Dabei greift sie immer wieder auch Ziele im russischen Hinterland an, um die Kriegswirtschaft des Landes zu schwächen. Zwar hatten die Kriegsparteien vergangene Woche ihre Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts unter US-Vermittlung wieder aufgenommen. Ein von der Ukraine angestrebter Waffenstillstand ist aber nicht in Sicht.

Noch immer Starshield-Einschränkungen

Russland griff dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge in der Nacht auf Sonntag die Energie- und Bahninfrastruktur in acht Regionen der Ukraine an. Begünstigt worden seien die Attacken zum Teil durch Einschränkungen für die Ukraine bei der Nutzung des Satellitendienstes Starshield des US-Unternehmens SpaceX.

Die russischen Streitkräfte nähmen Umspannwerke mit Drohnen des Typs "Shahed" ins Visier, schrieb Selenskyj auf der Plattform X. "Und viele dieser Angriffe dringen durch, weil die Einschränkungen der Übertragungsgeschwindigkeit von Starshield-Terminals entlang der Frontlinie und in den vorübergehend besetzten Gebieten noch immer bestehen."

Russland griff Frachtschiff an