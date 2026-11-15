Alte Tagebücher, neue Bühne: Der Tagebuch Slam ist zurück in Innsbruck

Beim Tagebuch Slam wird vorgelesen, was einst niemand lesen durfte. Nach zwei Jahren Pause feiert das Format nun sein Comeback in Innsbruck.

Peinliche Schwärmereien, erster Liebeskummer und all die großen und kleinen Dramen der Jugend: Der Tagebuch Slam ist zurück in Innsbruck. Am Donnerstag feiert das Format seine Rückkehr und zugleich seinen 50. Abend in der Tiroler Landeshauptstadt. Erstmals findet die Veranstaltung in der Bäckerei statt.

Die Termine: 19. November und 10. Dezember 2026 sowie 22. Jänner 2027, jeweils um 20 Uhr in der Bäckerei – Kulturbackstube in Innsbruck. Tickets ab 21 Euro. Mehr Infos und Tickets gibt‘s hier.

Vier TeilnehmerInnen lesen dabei live aus ihren alten Tagebüchern vor. Im Mittelpunkt stehen Erinnerungen an Schulzeit, Pubertät und das Erwachsenwerden, die mal berühren und mal für Fremdscham und Lacher sorgen. Am Ende entscheidet das Publikum, wer den Slam gewinnt.

Durch den Abend führt Diana Köhle, die den Tagebuch Slam 2013 in Wien ins Leben gerufen hat. Mittlerweile tourt das Format durch ganz Österreich. (TT.com)