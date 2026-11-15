Gefahr im freien Skiraum
Erstes Lawinenopfer der Saison in Tirol: „Noch zu früh fürs Variantenfahren“
Auf den Pisten am Stubaier Gletscher herrschen aktuell gute Bedingungen, abseits lugen noch Felswände und Steine durch.
© Bergrettung Neustift
Zwischen den ersten Schneefeldern liegen noch Felsen frei, Mulden und Spalten sind nur teilweise von Schnee bedeckt. Dennoch zieht es viele Wintersportler schon jetzt ins freie Gelände. Am Stubaier Gletscher wurde das einem 72-jährigen Amerikaner zum tödlichen Verhängnis.