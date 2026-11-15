Weiterer schwerer Unfall am Stubaier Gletscher: 14-Jährige in die Klinik geflogen

Am Stubaier Gletscher hat sich am Sonntag ein weiterer Unfall ereignet. Eine 14-jährige Skifahrerin wurde schwer verletzt. Erst am Samstag war dort, allerdings im freien Skiraum, ein 72-Jähriger ums Leben gekommen.

Am „Daunferner“ am Stubaier Gletscher hat sich am Sonntagmittag ein weiterer schwerer Unfall ereignet. Erst am Samstag war dort im freien Skiraum ein 72-jähriger US-Amerikaner ums Leben gekommen. Diesmal wurde eine 14-jährige Tschechin bei einer Skikollision auf der Piste schwer verletzt.

Zum Zusammenstoß kam es laut Polizei gegen 12 Uhr im unteren Drittel der blau markierten Piste Nummer 7. Die Jugendliche stürzte und blieb schwer verletzt am rechten Pistenrand liegen. Familienangehörige und weitere WintersportlerInnen leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettung.

Ein Notarzthubschrauber flog die 14-Jährige in die Innsbrucker Klinik. Die zweite beteiligte Person hielt nach der Kollision nicht an und fuhr in Richtung Bergstation „Gamsgarten“ weiter, berichtet die Polizei. (TT.com)