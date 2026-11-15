Feuerwehr rettete 87-Jährigen bei Elbigenalp aus gekipptem Auto

Ein 87-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Lechtalstraße verletzt worden. Sein Auto kippte auf die Seite. Die Feuerwehr musste den Mann mithilfe einer Drehleiter aus dem Wagen bergen.

Der Deutsche war gegen 14.50 Uhr von Weißenbach am Lech in Richtung Steeg unterwegs, berichtet die Polizei. Aus noch unbekannter Ursache geriet er über den rechten Fahrbahnrand. Das Auto prallte mit der rechten Seite gegen die angrenzende Böschung, kippte nach links und blieb auf der Fahrerseite liegen.