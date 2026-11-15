Laut Zeitungsbericht: Huang arbeitet an Rückkehr an Nvidia-Konzernspitze

Der zurückgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang arbeitet einem Zeitungsbericht zufolge an einem Comeback. Verbündete im Silicon Valley übten Druck auf den Verwaltungsrat aus, Huang wieder an die Spitze des Chipkonzerns zu setzen, berichtete die Financial Times (FT) Sonntagabend unter Berufung auf Insider. Huang habe mit Vertrauten bereits über eine mögliche Rückkehr gesprochen. Sprecher von Nvidia und Huang lehnten der FT zufolge Stellungnahmen ab.

Ein Unterstützer habe angekündigt, eine Gruppe („War Room“) mit Führungskräften aus der Technologiebranche einzurichten, um sich für Huang starkzumachen und auch um Unterstützung im Weißen Haus zu werben. Zu den Befürwortern einer Rückkehr zählten unter anderem Tesla-Chef Elon Musk und Epic-Games-Chef Tim Sweeney, die einen offenen Brief an den Verwaltungsrat unterstützten.

Jensen Huang war am Donnerstag als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor hatte die New York Times berichtet, dass er neben der Affäre mit der mutmaßlichen chinesischen Spionin auch eine Affäre mit einer Nvidia-Mitarbeiterin gehabt habe. Die Nvidia-Aktien waren infolge der Affäre abgestürzt.

Der Verwaltungsrat untersucht das Verhalten derzeit in einer unabhängigen Prüfung. Die FT schrieb, selbst Verbündete Huangs seien sich aber unsicher, wie Huangs Ruf wiederhergestellt werden könne, da eine Affäre mit einer Untergebenen ein Kündigungsgrund sei.

Huang soll eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin gehabt haben. © -

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Nvidia soll illegale Chip-Exporte nach China aufklären

Unterdessen forderte US-Finanzminister Scott Bessent mit Blick auf den illegalen Export von Nvidia-Hochleistungschips nach China Aufklärung des US-Unternehmens – die Affäre Huangs mit der mutmaßlichen chinesischen Spionin stufte er dabei als nebensächlich ein. „Wichtiger ist es, zu prüfen, ob bei Nvidia eine Kultur der Einhaltung der US-Exportbeschränkungen herrschte“, sagte der Finanzminister dem Sender Fox News am Sonntag.

Bessent forderte vom Vorstand des Unternehmens Antworten „binnen der nächsten zehn Tage“. „Nvidia ist ein großartiges Unternehmen“ und der langjährige Firmenchef Jensen Huang sei „ein unglaublicher Innovator“, erklärte der Minister. „Das entbindet sie jedoch nicht von ihren Compliance-Verpflichtungen.“

Am Freitag hatte Bessent Handelsminister Howard Lutnick dafür kritisiert, die für den illegalen Export von Nvidia-Hochleistungschips nach China verantwortlich gemachte Firma Megaspeed aus Singapur nicht auf eine Schwarze Liste gesetzt zu haben. Nun stellte Bessent die Frage in den Raum, ob Nvidia Scheinfirmen genutzt habe, um die Beschränkungen zu umgehen und die Chips an die Chinesen zu verkaufen. „Nur ein Prozent“ der in Singapur verkauften Chips seien dort geblieben, während Nvidia dort im Jahr 2024 mehr als 20 Prozent seines weltweiten Umsatzes erzielt habe, betonte der Minister.

Die Firma Megaspeed aus Singapur wird für den illegalen Export von Nvidia-Hochleistungschips nach China verantwortlich gemacht. © TARYN NG

Ermittlungen seit Februar 2025

Die Behörden in Singapur ermitteln seit Februar 2025 gegen das Unternehmen Megaspeed wegen des Verdachts auf Verstoß gegen Ausfuhrregeln. Alice Huang – die trotz des gleichen Nachnamens nicht mit Jensen Huang verwandt ist – war früher Direktorin von Megaspeed. Sie soll eine Affäre mit dem langjährigen Nvidia-Chef gehabt haben. Auf die Frage, ob die Chinesin Alice Huang für Peking gearbeitet habe, sagte Bessent: „Das ist mir egal.“ Jensens Schwächen seien „seine eigenen“, betonte er.

Nvidia spielt als Lieferant der weltweit leistungsfähigsten Grafikchips eine Schlüsselrolle beim Boom der Künstlichen Intelligenz, in dem die USA sich einer verschärften Konkurrenz durch China ausgesetzt sehen. Die US-Regierung hat zwar nicht den Export aller Nvidia-Chips nach China verboten, jedoch den der leistungsstärksten Versionen. (APA/Reuters/AFP)