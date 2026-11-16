17 Jahre Haft wegen Mordes nach tödlichem Autounfall

Ein Geschworenengericht in Linz hat am Montag einen 24-Jährigen nach einem tödlichen Autounfall im Oktober 2024 bei Kirchschlag wegen Mordes und Mordversuchs zu 17 Jahren Haft verurteilt. Er wurde auch in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Fahrer bestritt, in Suizidabsicht in den Gegenverkehr gefahren zu sein und in Kauf genommen zu haben, dass der Lenker des anderen Pkw getötet und die Beifahrerin verletzt wurden.

Bereits 2025 hatte der junge Mann vom Bezirksgericht Linz wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung eine Geldstrafe ausgefasst. Während eines Aufenthalts im Neuromed-Campus Monate später soll er dort dem Pflege- und ärztlichen Personal gesagt haben, den Unfall extra verursacht zu haben, da er Suizid habe verüben wollen. Der Tod des Unfallopfers sei ihm gleichgültig gewesen. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft Linz die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Zur Mordanklage kam auch noch die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum.

In den frühen Morgenstunden des 21. Oktober war der junge Mann frontal mit 85 km/h in das entgegenkommende Auto gekracht. Der 58-jährige Lenker des Wagens kam dabei ums Leben, seine mitfahrende Lebensgefährtin wurde schwer verletzt, der Unfalllenker leicht.

"Es ist wohl die Horrorvorstellung jedes Autofahrers: ein Frontalcrash mit hoher Geschwindigkeit", meinte der Staatsanwalt. Im angeklagten Fall hätte dieser Frontalcrash aber nicht passieren müssen, "er war absolut vermeidbar, es war kein Unfall, sondern ein gezieltes Steuern in den Gegenverkehr, das haben die wiederaufgenommenen Ermittlungen eindeutig ergeben", sagte er zu den Geschworenen. Die Folgen "waren dramatisch: ein Toter und eine Schwerverletzte".

Die Lebensgefährtin leidet noch heute an den Folgen, es gehe ihr "psychisch und körperlich schlecht", sie habe ständig Schmerzen. "Ich vermisse meinen Lebensgefährten jeden Tag", sagte sie. Ebenso wie die Tochter des Getöteten schloss sie sich mit 5.000 Euro Schadenersatz bzw. Teilschmerzensgeld dem Strafverfahren an.

Knapp ein Jahr nach dem Crash brachte ein Freund den Angeklagten wegen "akuter Suizidgefahr" in den Neuromed-Campus. Dort sagte er mehrmals, dass er sich mit dem Autounfall das Leben habe nehmen wollen, was mit den Insassen des anderen Pkw passiere, sei ihm egal gewesen. Wegen Tatbegehungsgefahr wurde er in U-Haft genommen, da er nicht nur für sich, sondern auch für andere gefährlich sein könne. Laut Gutachten war er trotz psychischer Störung aber zum Zeitpunkt des Unfalls zurechnungsfähig.

Vor Gericht führte die psychiatrische Sachverständige aus, dass der Angeklagte eine "kombinierte Persönlichkeitsstörung mit u.a. schizoiden und narzisstischen Anteilen" aufweise. Diese habe zwar keinen Einfluss auf seine Zurechnungsfähigkeit, aber die Störung sei so schwer, dass sie sich "ungünstig auf die Gefährdungsprognose auswirkt". Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in geraumer Zeit Vergleichbares wie am 21. Oktober 2024 wiederhole. Durch eine Unterbringung könne dies aber "hintangehalten werden", so ihre Schlussfolgerung.

"Was hat sich mein Mandant an jenem Tag im Oktober gedacht, oder hat er sich vielleicht gar nichts gedacht", das war für den Verteidiger der entscheidende Punkt im Verfahren. Suizidabsichten habe er jedenfalls nicht gehabt, diese seien erst als Folge des Unfalls entstanden, "weil er ein Menschenleben auf dem Gewissen hat". Er habe nicht mehr leben wollen, "alles ist ihm wurscht gewesen", interpretierte der Anwalt die Aussagen des Mandanten im Spital. Das Verfahren gegen diesen bezeichnete er als "unfair", denn am Montag war der Antrag, Entlastungszeugen zu laden, vom Gericht abgelehnt worden.

Der Angeklagte bekannte sich auch nur "teilweise schuldig" - wegen des Unfalls und nicht wegen Mordes und Mordversuchs. An besagtem frühen Morgen "war wenig Verkehr, auf dem dreispurigen Straßenstück habe ich noch einen langsameren Pkw überholt, danach fehlt mir die Erinnerung". Er mutmaßte, übermüdet gewesen zu sein. "Der schlimme Unfall hat mich aus der Bahn geworfen", sagte er. Davor sei es ihm sehr gut gegangen. Ein Jahr später habe er im Neuromed-Campus Aussagen gemacht, "die so nicht stimmen", meinte er. "Mir war damals alles egal, ich wollte einfach nur, dass alles aus ist."

Später meinte er auf Nachfrage des Richters, nur deshalb behauptet zu haben, sich das Leben nehmen zu wollen, damit ihm geholfen werde. "Hundertmal" sei er auf den Unfall angesprochen worden, er habe aber "nur meine Ruhe" haben wollen. Außerdem will er die Antidepressiva nicht vertragen haben, sei deswegen "komplett neben sich gestanden", sagte er an anderer Stelle des Verfahrens.