Mann streitet Mordabsicht nach tödlichem Unfall ab

Nachdem ein tödlicher Verkehrsunfall im Oktober 2024 bei Kirchschlag nahe Linz für die Staatsanwaltschaft absichtlich begangen worden sein dürfte, ist der Fahrer am Montag in Linz wegen Mordes und Mordversuchs vor Gericht gekommen. Er war 2025 wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verurteilt worden. Weil er später gesagt haben soll, in Suizidabsicht den Crash begangen zu haben, wurde der Prozess neu aufgerollt. Der Angeklagte bestreitet Mordabsichten.

Der mittlerweile 24-jährige Angeklagte war in den frühen Morgenstunden des 21. Oktober mit mindestens 85 km/h in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Der 58-jährige Lenker des Wagens kam dabei ums Leben, seine mitfahrende Tochter wurde schwer verletzt, der Unfalllenker leicht. Nach der ersten Verurteilung vom Bezirksgericht soll der junge Mann während eines Aufenthalts im Neuromed-Campus in Linz gemeint haben, extra in das andere Auto gekracht zu sein, da er sich das Leben habe nehmen wollen. Der Tod des Unfallopfers sei ihm gleichgültig gewesen. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft Linz die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Zusätzlich zur Strafe wegen Mordes hat sie auch die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt.

"Es ist wohl die Horrorvorstellung jedes Autofahrers: Ein Frontalcrash mit hoher Geschwindigkeit", eröffnete der Staatsanwalt sein Plädoyer. Im angeklagten Fall hätte dieser Frontalcrash aber nicht passieren müssen, "er war absolut vermeidbar, es war kein Unfall, sondern ein gezieltes Steuern in den Gegenverkehr, das haben die wiederaufgenommenen Ermittlungen eindeutig ergeben", sagte er zu den Geschworenen. Die Folgen "waren dramatisch: Ein Toter und eine Schwerverletzte".

Knapp ein Jahr später, im August 2025, brachte ein Freund den jungen Mann "wegen akuter Suizidgefahr" in den Neuromed-Campus, führte der Verteidiger weiter aus. Dort blieb er mehrere Wochen und vertraute laut Anklage mehreren Ärzten in Gesprächen an, dass er sich mit dem Autounfall habe das Leben nehmen wollen, was mit den Insassen des anderen Pkw passiere, sei ihm egal gewesen, schilderte der Staatsanwalt. Wegen Tatbegehungsgefahr wurde er in U-Haft genommen, da er nicht nur für sich, sondern auch für andere gefährlich sein könne. Laut Gutachten war er trotz psychischer Erkrankung aber zum Zeitpunkt des Unfalls zurechnungsfähig.

"Was hat sich mein Mandant an jenem Tag im Oktober gedacht, oder hat er sich vielleicht gar nichts gedacht", das ist für den Verteidiger der entscheidende Punkt im Verfahren. "Nur die Gedankenwelt" des Angeklagten bilde Grundlage für eine Verurteilung. Sein Mandant habe "bis heute den Unfall nicht richtig verarbeitet", sagte der Verteidiger. So seien seine Selbstmordabsichten erst wegen des Unfalls entstanden, "weil er ein Menschenleben auf dem Gewissen hat". Er habe nicht mehr leben wollen, "alles ist ihm wurscht gewesen", interpretierte der Anwalt die Aussagen des Mandanten im Spital.

Der Angeklagte bekannte sich "teilweise schuldig", weil er den Unfall begangen hat, aber nicht wegen Mordes und Mordversuchs. "Es war wenig Verkehr, auf dem dreispurigen Straßenstück habe ich noch einen langsameren Pkw überholt, danach fehlt mir die Erinnerung". Er mutmaßte, in den frühen Morgenstunden übermüdet gewesen zu sein.

"Der schlimme Unfall hat mich aus der Bahn geworfen", sagte er. Davor sei es ihm sehr gut gegangen, niemals habe er Suizidgedanken gehabt. Ein Jahr später habe er im Neuromed-Campus Aussagen gemacht, "die so nicht stimmen", meinte er. "Mir war damals alles egal, ich wollte einfach nur, dass alles aus ist", erklärte er dem Gericht.

Später meinte er auf Nachfrage des Richters, nur deshalb behauptet zu haben, sich das Leben nehmen zu sollen, damit ihm geholfen werde. "Hundertmal" sei er auf den Unfall angesprochen worden, er habe aber "nur meine Ruhe" haben wollen. Außerdem will er die Antidepressiva nicht vertragen haben, sei deswegen "komplett neben sich gestanden", betonte er immer wieder.