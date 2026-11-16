Mordprozess in Linz nach tödlichem Unfall

Nachdem ein tödlicher Verkehrsunfall im Oktober 2024 in Kirchschlag (Bezirk Urfahr-Umgebung) für die Staatsanwaltschaft absichtlich begangen worden sein dürfte, muss sich der Fahrer am Montag in Linz wegen Mordes und Mordversuchs vor Gericht verantworten. Der Mann war 2025 vom Bezirksgericht wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Heuer wurde die Wiederaufnahme seines Verfahrens beantragt, da er später gesagt haben soll, in suizidaler Absicht den Pkw gelenkt zu haben.

Der mittlerweile 24-jährige Angeklagte war in besagter Oktobernacht mit mindestens 85 km/h in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Der 58-jährige Lenker des Wagens kam dabei ums Leben, seine mit fahrende Tochter wurde schwer verletzt, ebenso der Unfalllenker. Nach der ersten Verurteilung am Bezirksgericht, soll der junge Mann während eines Aufenthalts im Neuromed-Campus in Linz gemeint haben, extra den Crash verursacht zu haben, da er sich das Leben habe nehmen wollen. Der Tod des Unfallopfers sei ihm gleichgültig gewesen. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft Linz die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Zusätzlich zur Strafe wegen Mordes hat sie auch die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt. Ein Urteil ist für Montag geplant.