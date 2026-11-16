Dänische Premierministerin Frederiksen bei Stocker
Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen kommt am Montag zu einem Arbeitsbesuch nach Wien. Mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will sie über die Migrations- und Asylpolitik und den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU sprechen. Kopenhagen und Wien ziehen innerhalb der Europäischen Union in vielen Fragen an einem Strang. So gehören sie der Gruppe der "Frugalen" an, die sich für ein möglichst sparsames EU-Mehrjahresbudget ab dem Jahr 2028 ausspricht.
Die beiden Länder sehen sich auch als Vorreiter bei der Durchsetzung einer restriktiven Asyl- und Migrationspolitik in Europa. Gemeinsam machten sich Frederiksen und Stocker für eine geänderte Auslegung von Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) stark, um die Abschiebung von straffälligen Personen ohne Aufenthaltsberechtigung zu ermöglichen. Jüngst trieben Dänemark und Österreich auch das Anliegen voran, Rückkehrzentren für abgelehnte Asylbewerber außerhalb der EU einzurichten. Die neue EU-Rückführungsverordnung ermöglicht dies seit Anfang Oktober.
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