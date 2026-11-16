Gruppe der "Umsetzer" plant Abschiebezentrum in Ruanda

Deutschland, Österreich und zwei weitere europäische Staaten wollen abgelehnte Asylwerber künftig in ein Abschiebezentrum in Ruanda bringen. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner trifft sich dazu am Montag in Wien mit seinen Amtskollegen aus Deutschland, Griechenland, Dänemark und den Niederlanden, um die Pläne vorzustellen. Diplomatenangaben zufolge haben sich die Länder bereits auf den ostafrikanischen Staat als ersten Standort für einen "Return Hub" außerhalb der EU geeinigt.