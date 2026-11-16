Physio nach Missbrauch an behinderten Menschen vor Gericht

Am kommenden Freitag muss sich am Wiener Landesgericht ein Physiotherapeut wegen Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, Missbrauchs einer wehrlosen Person, Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses und bildlichen sexualbezogenen Kindesmissbrauchsdarstellungen verantworten. Dem 44-Jährigen, der seit März in U-Haft sitzt, wird vorgeworfen, drei wehrlose bzw. psychisch beeinträchtigte Menschen in betreuten Wohneinrichtungen sexuell missbraucht zu haben.

Sein jüngstes Opfer ist erst zwölf Jahre alt, die beiden anderen 21 und 26 Jahre alt. Es handelt sich um eine Frau, einen Mann und ein Mädchen. Die drei konnten sich aufgrund ihrer geistigen Behinderung nicht gegen die äußerst brutale Vorgehensweise wehren. Die gewaltsamen sexuellen Übergriffe sollen bei therapeutischen Behandlungen passiert sein. Die ersten Tathandlungen erfolgten bereits im Jahr 2021 und sind bis ins Jahr 2025 gegangen. Der Mann war ein externer Mitarbeiter.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden zudem einschlägige Bilder und Videos gefunden. Er hat laut Anklage zumindest 17 Videoaufnahmen von seinen Tathandlungen gemacht und diese auf seinem Laptop abgespeichert. Mindestens eine städtische Einrichtung ist betroffen. Es handle sich um eine Vertragseinrichtung der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11), bestätigte nach Bekanntwerden des Falls MA-11-Sprecherin Ingrid Pöschmann.