Österreich mit zwei Einträgen auf Geologie-Welterbe-Liste

Österreich ist seit der vergangenen Woche auf der Liste der herausragendsten Stätten des geologischen Erbes vertreten. Das inzwischen 300 Einträge zählende, von der Internationalen Union der Geowissenschaften (IUGS) aufgebaute Verzeichnis gibt es seit 2022. Neu unter den "IUGS Geological Heritage Sites" sind die "Cellon-Rinne" hart an der italienischen Grenze beim Kärntner Plöckenpass und die "Eklogiten" auf der Koralpe (Steiermark).

In Tranchen bzw. Büchern zu je 100 Orten veröffentlicht die IUGS die von Expertinnen und Experten in einem strengen Verfahren ausgewählten geologisch wertvollen Orte. Mit den Nummern 212 (Cellon-Rinne) und 245 (Eklogite in Wies, Steiermark) ist nun auch Österreich erstmals mit auf der Liste vertreten, auf der etwa auch der Grand Canyon (USA), der Uluru (Australien), der "Versteinerte Wald" auf der griechischen Insel Lesbos und seit vergangener Woche ebenso das Schweizer Matterhorn stehen, wie Thomas Hofmann der APA im Namen des Österreichischen Nationalkomitees für Geowissenschaften an der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) mitteilte.

Beim Cellon handelt es sich um einen 2.238 Meter hohen Berg, der mitunter auch unter dem Namen Frischenkofel bekannt ist. An der Ostseite des Berges gibt es eine markante Rinne, deren für Geologen interessantester Teil in rund 1.500 Metern Seehöhe liegt. Hier gibt es eine über rund 60 Meter reichende Abfolge von einstigen Meeresablagerungen, die schon seit dem 19. Jahrhundert die Wissenschaft beschäftigt. Über 100 Publikationen gibt es mittlerweile zur Cellon-Rinne, wie der frühere Direktor der Geologischen Bundesanstalt, Hans Peter Schönlaub, ausführt. Der Forscher hat sich in den vergangenen Jahrzehnten besonders um die Erforschung der Lokalität verdient gemacht.

Deren neuralgischer Teil beginnt im unteren Bereich mit schiefrigen Gesteinen aus dem Erdzeitalter des Ordoviziums - beginnend vor ungefähr 460 Millionen Jahren. Etwas darüber bilden Kalkgesteine das von 443 bis 419 Millionen Jahre vor unserer Zeit reichende Silur-Zeitalter komplett ab. Auch das darauffolgende Devon ist noch bis vor ungefähr 415 Millionen Jahren dort vertreten, so Schönlaub. Die auch mit Fossilien ausgestatteten Strukturen geben bis heute Auskunft über die Schwankungen des einstigen Meeresspiegels.

Auch auf der Koralpe findet sich laut der IUGS ein Ort mit besonderer geologischer Bedeutung: Hier gibt es einen wichtigen Fundort für sogenannte Eklogiten - einem metamorphen Gestein, das auf dem Gebiet der heutigen Steiermark und Kärntens unter großem Druck und hohen Temperaturen vor rund 95 Millionen Jahren in Tiefen von 65 bis 80 Kilometern geformt wurde. Die beim Hohl-Felsen in der Südsteiermark auffindbaren Verformungsgesteine geben somit Einblick in tief unter der Erde stattfindende Vorgänge zu einer Zeit als die Alpenbildung in ihren frühen Phasen war, heißt es. Die Gesteine der Sau- und Koralpe - allen voran vom Fundort Hohl - spielten auch eine zentrale Rolle bei der Benennung dieser Gesteinsart als übersetzt "ausgewähltes Gestein" Anfang des 19. Jahrhunderts, heißt es seitens der u.a. auf diese Lokalität spezialisierten Geologin Anna Rogowitz von der Universität Innsbruck. Bis heute wird an den Funden geforscht, die weiter neue Aufschlüsse über die Bedingungen bei ihrer Entstehung preisgeben, so die Wissenschafterin.