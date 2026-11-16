Festival Resonanzen will Alte Musik zum Greifen nahe bringen

Die 35. Ausgabe der Resonanzen, des Festivals für Alte Musik im Wiener Konzerthaus, steht vom 16. bis 23. Jänner 2027 unter dem Motto "Hände". Das Festivalmotto könne auf virtuose Fingerfertigkeit, gestische Ausdruckskraft oder die Kunst des Instrumentenbaus bezogen werden, hieß es: "Hände machen Musik erlebbar."

Den Auftakt am 16. Jänner macht das schottische Dunedin Consort unter John Butt mit Georg Friedrich Händels Oratorium "Belshazzar". Tags darauf gibt es mit Harfenistin Patrizia Bovi und dem Ensemble Micrologus Musik aus der Zeit von Leonardo da Vinci, einen weiteren Tag später Madrigale von Carlo Gesualdo, dargeboten von Graindelavoix und Björn Schmelzer. Léon Berbens Interpretation von Bachs "Die Kunst der Fuge" am Cembalo wird am 19. Jänner von einer Lichtinstallation des Kunstvereins BerMo begleitet.

Live-Zeichnungen von Birgit Kellner ergänzen dagegen am 20. Jänner ein Konzert des von Anne-Kathryn Olsen und Mara Winter gegründeten Ensembles The Fine Hand. Die Begleitung des Essenskonzert am 21. Jänner bestreitet das Daniel Casares-Flamenco-Quartett. Spätmittelalterliche Erinnerungskultur steht im Mittelpunkt von "ReCorDare" des Ensembles la fonte musica unter Michele Pasotti am 22. Jänner. Zum Finale am 23. Jänner spielt dann das Collegium 1704 und Collegium Vocale 1704 unter Václav Luks auf.

Matthias Naske sieht die Alte Musik beim Wiener Konzerthaus in besten Händen: "Durch das dramaturgisch konzise gestaltete Programm ermöglicht es faszinierende Begegnungen mit einigen der besten Ensembles Alter Musik und bringt Musik und Kulturgeschichte damit zum Greifen nah", versichert der Intendant in einer Aussendung.