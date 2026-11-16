Raptors unterliegen Knicks in NBA in Overtime-Thriller

Auch gegen die New York Knicks haben die Toronto Raptors am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) nicht wieder in die Spur gefunden. Die Kanadier verloren gegen den Titelverteidiger das erste von zwei Duellen hintereinander 108:112 n.V. und damit zum vierten Mal in Folge. Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl verzeichnete als Wechselspieler elf Punkte, fünf Rebounds und je einen Assist sowie Steal in 17:27 Einsatzminuten.

"Die Enttäuschung über die Niederlage ist natürlich groß", sagte der Center zur APA. Dabei schien es angerichtet, hatte Cheftrainer Darko Rajakovic doch in der Pressekonferenz knapp zwei Stunden vor dem Aufwurf eine gute Nachricht parat: Scottie Barnes, laut dem Coach "bester Spieler" der Raptors, war nach einer Leistenverletzung und einer Pause von vier Partien wieder einsatzfähig. Und der 25-Jährige legte mit zehn der ersten 13 Punkte für sein Team auch richtig los. Am Ende standen für ihn als Topscorer 30 Zähler zu Buche.

In einem offenen Schlagabtausch hatte Toronto im dritten Viertel das Kommando übernommen und knapp neun Minuten vor Schluss mit 74:61 die höchste Führung überhaupt herausgeholt. Was folgte, seien "mentale Fehler" gewesen, sagte Rajakovic. Pöltl gab seinem Coach recht. "Wir hatten das Spiel eigentlich relativ gut unter Kontrolle gegen Ende drittes, Mitte viertes Viertel und haben sie (die Knicks, Anm.) dann mit einfachen Fehlern, die uns sonst nicht passiert sind, zurück ins Spiel gelassen. Es tut natürlich umso mehr weh, wenn man das Gefühl hat, sie haben das Spiel nicht von sich selbst aus gewonnen, sondern wir haben sie ihnen so ein bisschen leicht gemacht am Ende."

Von der Bank zu kommen, sei "nicht wirklich eine Umstellung", erläuterte der 31-jährige Wiener im Gespräch mit der APA. Es mache vom Spielrhythmus "nicht so einen großen Unterschied". Es seien "ein bisschen andere Teamkollegen, mit denen ich dann am Feld stehe, aber im Endeffekt läuft es aufs Gleiche hinaus. Ich mache immer noch die gleichen Sachen und versuche mich positiv auf verschiedene Weisen einzubringen", so Pöltl. Das soll auch am Dienstag der Fall sein, wenn Raptors und Knicks neuerlich am Ontariosee aufeinandertreffen. Bis dahin "gibt es sicher Sachen, die wir uns anschauen können, die wir verbessern können. Und ja, einfach ein Spiel, das wird über 40 Minuten gut spielen, dann auch nach Hause bringen."