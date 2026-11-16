Nächtliche Bergung: 18- und 15-Jähriger gerieten Sonntagabend am Großglockner in Bergnot

Zwei junge Alpinisten sind am Sonntagabend beim Abstieg vom Großglockner vom Weg abgekommen. Ein Notarzthubschrauber brachte die beiden erschöpften, durchnässten und leicht unterkühlten Bergsteiger ins Tal. Laut Polizei verfügte keiner von Ihnen über besondere, alpine Erfahrung.

Zwei Deutsche, 18 und 15 Jahre alt, sind am Sonntagabend im Abstieg vom Großglockner in eine alpine Notlage geraten. Sie mussten in der Nacht mit dem Notarzthubschrauber ins Tal geflogen. Laut Polizei setzte das Duo gegen 18.30 Uhr einen Notruf ab. Sie befanden sich gerade im Abstieg vom Gipfel. Wegen der Dunkelheit und ihrer Erschöpfung kamen sie nicht mehr weiter.

Rettungsheli im Einsatz

Die Bergrettung Kals am Großglockner stellte nach einiger Zeit telefonischen Kontakt her. Mit Anleitung der Einsatzkräfte setzten die beiden den Abstieg zunächst langsam und selbstständig fort. Gegen 20.50 Uhr befanden sie sich auf etwa 2800 Metern Seehöhe. Ihre Erschöpfung und Orientierungslosigkeit nahmen laut Polizei zu diesem Zeitpunkt weiter zu.

Die Einsatzleitung der Bergrettung alarmierte daher „Christophorus 7“ nach. Die Besatzung lokalisierte die beiden wenig später im Bereich des Mürztalersteigs, nahm sie auf und flog sie zum Lucknerhaus.

Die beiden Alpinisten wurden zum Lucknerhaus gebracht. © Oblasser