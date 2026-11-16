Abkommen mit Ruanda? Abschiebezentren werfen Fragen auf

Österreich und vier weitere Staaten wollen bei einem Treffen in Wien die Pläne für „Return Hubs“ konkret machen. Abgelehnte Asylwerber sollen in einen Drittstaat abgeschoben werden.

Lange wollten die Innenminister von Österreich, Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und Griechenland keine Details zu ihren Plänen für ein Asyl-Abschiebezentrum in einem Drittland außerhalb der EU nennen. Nun dürfte die Entscheidung gefallen sein: Die fünf Länder, die sich selbst die „Umsetzer“ nennen, könnten am Montag in Wien ein Abkommen mit Ruanda ankündigen. Als mögliche Standorte waren auch Uganda und Usbekistan im Gespräch.

In Abschiebezentren (Return Hubs) in Drittstaaten außerhalb der EU sollen jene Asylwerber „zurückgeführt“ werden, deren Anträge in der EU abgelehnt wurden, die aber nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können. Grundlage für die Zentren und die nötigen Abkommen mit Partnerländern ist die EU-Rückführungsverordnung, die im Oktober beschlossen wurde.

Gerichtshof nennt Bedingungen

Das Partnerland muss demnach „die internationalen Menschenrechtsstandards und -grundsätze im Einklang mit dem Völkerrecht“ achten.

Die Frage nach der Rechtmäßigkeit dieser Pläne ist noch nicht abschließend geklärt. Ein juristisches Gutachten am Europäischen Gerichtshof (EuGH) stellte heuer im April fest, dass zumindest ein vergleichbares italienisches Abschiebezentrum in Albanien nicht gegen Europarecht verstößt. Das Gutachten nennt aber Bedingungen: Die Menschen dort müssten juristischen Beistand und sprachliche Unterstützung bekommen sowie Kontakt mit ihrer Familie und den zuständigen Behörden halten können.

Macron lehnt Abschiebezentren ab

Menschenrechtsorganisationen lehnen die Pläne jedenfalls ab. Sie warnen vor einer damit verbunden. „Kriminalisierung der Migration“. Menschen würden womöglich in Länder abgeschoben, wo ihnen „Verfolgung, Folter oder Schlimmeres“ drohe.