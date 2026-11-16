Hechenberger im Interview
Kampf um Grund und Boden: So denkt der neue Chef der VP-Bauern
Mit der Landwirtschaftskammerwahl im Februar steht für den künftigen Bauernbundobmann Josef Hechenberger die erste politische Bewährungsprobe an. Gleichzeitig wird der LK-Präsident und ÖVP-Nationalrat als Geislers Nachfolger in der Landesregierung gehandelt.
© Rita Falk
Vorschnell will Josef Hechenberger in seiner neuen Rolle als starker Mann im Bauernbund auf keiner Ebene sein. Aufgaben und Ziele sieht der nominierte Obmann für „seine“ Bauern aber viele.
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