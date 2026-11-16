Tiroler Hotelmitarbeiterin zweigte 30.000 Euro über fiktive Taxifahrten ab

Fiktive Taxifahrten, umgebuchte Stornierungen und am Ende rund 30.000 Euro auf dem eigenen Konto: Eine ehemalige Rezeptionschefin eines Hotels in Sölden hat sich über fast zwei Jahre hinweg auf ungewöhnliche Weise bereichert. Vor Gericht beteuerte die 50-Jährige ihre Unschuld, die Richterin kam zu einem anderen Schluss.