Prozess in Innsbruck
Tiroler Hotelmitarbeiterin zweigte 30.000 Euro über fiktive Taxifahrten ab
Am Freitag wurde einer ehemaligen Mitarbeiterin eines Hotels in Sölden der Prozess gemacht. Sie täuschte fiktive Taxifahrten vor und unterschlug mehrere Tausend Euro.
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Fiktive Taxifahrten, umgebuchte Stornierungen und am Ende rund 30.000 Euro auf dem eigenen Konto: Eine ehemalige Rezeptionschefin eines Hotels in Sölden hat sich über fast zwei Jahre hinweg auf ungewöhnliche Weise bereichert. Vor Gericht beteuerte die 50-Jährige ihre Unschuld, die Richterin kam zu einem anderen Schluss.