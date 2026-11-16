Comeback in Gurgl? Ski-Star Hirscher hat seine Entscheidung getroffen

Salzburg - Marcel Hirscher wird auch beim Ski-Weltcup in Gurgl am kommenden Sonntag nicht am Start stehen. Das teilte das Management des achtfachen Gesamtweltcupsiegers mit und bestätigte entsprechende Medienberichte. Hirscher wolle sich weiter ganz auf sein Training konzentrieren. Der Rückkehr-Termin des 37-Jährigen sei weiter offen. Seine Rennpause beträgt mittlerweile zwei Jahre.

Denn sein drittes und bisher letztes Rennen nach dem Wechsel vom österreichischen zum niederländischen Skiverband hat Hirscher mittels Wildcard 2024 in Gurgl (Ausfall) bestritten. Danach erlitt er im Training einen Kreuzbandriss.