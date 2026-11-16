Mordalarm in Oberösterreich: 35-Jährige soll Bruder getötet haben

Ein 35-Jähriger soll am späten Sonntagabend seinen Bruder im gemeinsamen Haus in Perg mit einem Messer angegriffen und getötet haben. Für den 30-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Zudem soll der Beschuldigte seine 31-jährige Schwägerin mit der Stichwaffe attackiert und schwer verletzt haben. Der 35-Jährige wurde festgenommen. Das Landeskriminalamt Oberösterreich ermittelt wegen des Verdachts des Mordes und Mordversuchs, teilte die Polizei am Montag per Aussendung mit.

Zu dem Vorfall kam es am Sonntag kurz nach 23.00 Uhr. Der 30-Jährige und die 31-Jährige wurden jeweils im Halsbereich schwer verletzt. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen starb der Mann noch am Tatort, berichtete die Polizei. Die Frau konnte in ein Nachbarhaus flüchten, sie wurde mit schweren Blessuren in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Bruder des Verdächtigen hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.