Namenswechsel geplant
Innsbrucker Tourismusverband will die „Feriendörfer“ endgültig streichen
Unter der Marke „Region Innsbruck“ wird bereits geworben. Nun sollen die „Feriendörfer“ auch aus dem offiziellen Namen des Tourismusverbandes verschwinden.
© Thomas Böhm
Im Außenauftritt ist der historische Name bereits Geschichte – nun soll auch die offizielle Umbenennung des Verbandes folgen. Die Vollversammlung wird am 23. November dazu befragt. Der Ball liegt dann bei der Tiroler Landesregierung
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