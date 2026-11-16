Zeuge meldete Einbrecher in Wattens: Polizei fasste Verdächtigen nach Flucht durch den Wald

Nach einem Einbruch in einen Baucontainer in Wattens ist ein 38-Jähriger durch ein Waldgebiet geflüchtet. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, bei der auch eine Drohne zum Einsatz kam. Nahe dem Bahnhof Volders-Baumkirchen klickten schließlich die Handschellen.

Wattens – Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in der Nacht auf Sonntag in Wattens nach einer Flucht durch ein Waldgebiet von der Polizei festgenommen worden. Der 38-jährige Pole soll zuvor in einen Baucontainer eingebrochen sein.

Laut Angaben der Polizei verschaffte sich der Mann gegen 0.30 Uhr auf bisher ungeklärte Weise Zugang zu einem Baucontainer eines Unternehmens in Wattens. Anschließend soll er mehrere Baumaschinen zum Abtransport bereitgestellt haben. Ein Teil davon wurde bereits in einem nahe des Tatorts abgestellten Pkw verstaut.

Als ein Zeuge den Verdächtigen bemerkte, ergriff dieser die Flucht. Der 38-Jährige lief durch ein angrenzendes Waldgebiet in Richtung des Bahnhofs Volders-Baumkirchen.

Diensthunde und Drohne im Einsatz

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Drei Polizeistreifen, eine Diensthundestreife sowie eine Polizeidrohne standen dabei im Einsatz.