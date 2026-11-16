Was hat der Bürger davon?
Zwischen Werbewert und Wertschöpfung: „Sport-Events müssen zu Tirol passen“
Bob- und Skeleton-Weltcup in Igls (4.–13.12.), „Airdrenaline“ in Innsbruck (27./28.11.) und Biathlon-Weltcup (4.–6.12.) in Hochfilzen: In Tirol geht es sportlich zur Sache.
© gepa (2), imago
Die Temperaturen sinken, das Event-Fieber steigt. Tirol tritt allein in den kommenden vier Wochen mehrmals als Sportorganisator in Erscheinung. Die Bevölkerung goutiert das Treiben mehrheitlich, solange der Rahmen passt.
Kommentare