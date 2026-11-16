DJ Ötzi vor über 70.000 NFL-Fans in München: „Das Größte, was ich jemals gemacht habe“

Solche Dimensionen sind selbst für DJ Ötzi nicht alltäglich: Vor mehr als 70.000 Fans in der Münchner Allianz Arena und einem Millionenpublikum vor den Bildschirmen trat der Tiroler beim NFL-Spiel zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions auf. Vor seinem Auftritt zeigte sich selbst der erfahrene Entertainer ungewohnt nervös.