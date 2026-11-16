Winterzauber vor der Haustür: Lichtkunst und Eislaufen mitten in Innsbruck

Die kühlere Jahreszeit zieht in die Landeshauptstadt ein – mit noch nie dagewesenen Angeboten direkt vor der eigenen Haustür. LUMAGICA Innsbruck mit seiner „Light Art Gallery“ und ICE MAGIC Innsbruck als neuartiges Konzept, das Eislaufsport und Stadterlebnis kongenial verbindet.

Im Hofgarten, am Landhausplatz und am Bozner Platz wird Innsbrucks Innenstadt so ab Mitte November zur Bühne für Licht, Kunst und Sport.

Kunst im Hofgarten - „Light Art Gallery by LUMAGICA“

Vom 13. November 2026 bis 31. Januar 2027 verwandelt die „Light Art Gallery by LUMAGICA“ den historischen Kaiserlichen Hofgarten in einen Erlebnisraum. Hinterleuchtete Bilderrahmen zeigen Fotografie, digitale Kunst, Malerei und Mixed Media von mehr als 50 Kunstschaffenden, darunter der international renommierte Künstler Angelo Bonello mit seiner Lichtinstallation „Run Beyond“.

Weitere ausgewählte Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern mit Behinderung sind in Zusammenarbeit mit dem Verein „RollOn Austria“ und Marianne Hengl entstanden. Geöffnet ist täglich ab 17 Uhr – ideal für einen ruhigen Abendspaziergang.

Im Lichterpark von LUMAGICA Innsbruck im Hofgarten wird der Abendspaziergang bis 31. Januar zum Erlebnis. © MK Illumination

Eislaufen unter magischen Lichtern

Erstmals macht ICE MAGIC Innsbruck vom 12. November 2026 bis 21. Februar 2027 in Innsbruck Station. Tagsüber steht der Sport im Mittelpunkt, nach Einbruch der Dunkelheit verwandeln Fassadenprojektionen, Musik und LED-Licht das Areal in eine Erlebniswelt. Holzchalets mit regionalen Produkten, Eventflächen und eine Bühne ergänzen das Programm. Ob Feierabendrunde auf dem Eis, Spaziergang durch den Lichterpark oder Familienausflug am Wochenende: Kurze Wege verbinden den Hofgarten mit den beiden historischen Plätzen in der Innenstadt. Schlittschuhe, Helme und Spinde sind dort leihweise erhältlich.

Für Kinder und Eislauf-Neulinge gibt es einen geschützten Bereich, Vorkenntnisse sind nicht nötig. Fachkundiges Personal betreut die Besucherinnen und Besucher, so wird der Winter zum Erlebnis für Jung und Alt.