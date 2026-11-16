So schnell laden wie der Blitz: Voller Akku in knapp zehn Minuten

BYD erhöht die Schlagzahl bei der Ladeleistung, künftige Modelle sollen mit bis zu 1000 kW laden, die erste von 100 geplanten Flash-Charging-Stationen in Österreich wurde eröffnet.

Erinnern Sie sich noch an die ersten ernsthaften E-Autos vor rund 10 Jahren? Damals war das Schnellladen an öffentlichen Ladestationen mit 50 kW das höchste der Gefühle. 2026 gibt es zwar immer noch Autos mit einer Ladeleistung von unter 100 kW, mittlere und größere E-Fahrzeuge können mittlerweile aber zumeist 150 kW aufwärts, vereinzelt sogar an die 400 kW laden. Nun lässt BYD (Build Your Dreams) mit „Flash Charging“ selbst alteingesessene E-Mobilisten staunen. Unglaubliche 1000 kW sind dort machbar, freilich nur, wenn auch das passende Auto dranhängt. Doch der Reihe nach.

Megawatt-Laden

Die derzeit schnellsten DC-Ladestationen verfügen über 350 bis 400 kW Leistung. Wie also ist es möglich, dass die BYD Flash Charger mehr als das Doppelte liefern? Vor allem, wo solche Anschlussleistungen oftmals nicht nur Mangelware und vor allem richtig teuer sind. BYD umgeht das Problem und bringt gleichzeitig eines der wichtigsten Assets aus eigener Herstellung mit ein, das Batterie-Know-how. Um einen Flash Charger betreiben zu können, reicht nämlich eine Anschlussleistung von relativ schmalen 100 kW. Der Clou, um auf das zehnfache dieser Leistung zu kommen, liegt im lokal integrierten Batteriespeicher mit satten 400 kWh.

Wird ein Fahrzeug angesteckt, kommt die Leistung nicht aus dem Netz, sondern aus dieser Pufferbatterie. Sogar parallel für zwei Fahrzeuge. Geht man davon aus, dass im Schnitt 65 kWh geladen werden, könnten somit sechs Autos direkt hintereinander ohne Leistungseinbußen laden. Parallel dazu werden die lokalen Akkus mit 100 kW aus dem Netz befüllt. Aktuell läuft die Pilotphase mit den ersten Stationen, den Anfang hat jene in St. Pölten gemacht, weitere folgen in den nächsten Monaten, darunter auch eine in Tirol. Details sind zwar noch geheim, geht man aber nach der BYD-Karte, wird sich ein Standort in der Region Kufstein/Wörgl nahe der A12 befinden. Bis Ende 2027 soll es in Österreich 100 Stationen geben, offen für Fremdmarken und mit marktüblichen Tarifen.

Denza Z9 GT und Atto 8

Um das Megawatt-Laden voll nutzen zu können, braucht es freilich entsprechende E-Autos. Zwei davon sind in Kürze in Österreich erhältlich. BYD-Ableger Denza bringt den Z9 GT, einen fünftürigen Sport-Crossover, dessen technische Daten ebenso aberwitzig sind wie die der Ladespeed. 1156 PS, 1210 Nm Drehmoment und eine Beschleunigung von 2,7 Sekunden auf 100 km/h sind Werte absoluter Supersportwagen. Mit um die 150.000 Euro – die genauen Preise stehen für Österreich noch nicht fest – wird er eine Randerscheinung bleiben.

Deutlich spannender wird da schon der neue BYD Atto 8, der im ersten Quartal 2027 in Österreich auf den Markt kommt. Das SUV ist knapp über fünf Meter lang, bietet Platz für bis zu sieben Personen und ist optional auch mit Allrad verfügbar. 775 (!) PS erlauben eine Beschleunigung von 4,6 Sekunden auf 100 km/h, die WLTP-Reichweite liegt bei 602 Kilometern.