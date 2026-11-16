Kontrollarbeiten an der Olympiabrücke in Innsbruck angelaufen, Chaos blieb aus

Seit Montagfrüh gibt es Einschränkungen im Bereich der Olympiabrücke in Innsbruck. Diese ist Aufgrund von Überprüfungsarbeiten nur einspurig befahrbar. Zu größeren Verzögerungen kam es nicht.

Die Einschränkungen am Innsbrucker Südring gehen weiter. Jetzt ist die Olympiabrücke betroffen. Seit Montagfrüh können Autofahrer die Brücke nur noch einspurig überqueren. Nachdem der Südring sehr verkehrsreich ist wurde mit Stau gerechnet, dieser blieb am Montagmorgen allerdings weitgehend aus.

Überprüfung der Spannglieder

Die Fahrbahnverengungen werden zwei Wochen andauern. Die Arbeiter müssen die sogenannten Spannglieder überprüfen. Diese zählen zu den wichtigsten Tragelementen der Brücke und müssen regelmäßig kontrolliert werden. Dadurch sollen bei Bedarf rechtzeitig Maßnahmen gesetzt werden. Die Arbeiten erfolgen im Auftrag des Landes Tirol.