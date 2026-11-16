Zugstrecke zwischen Steinach und Brenner wegen Feuerwehreinsatz gesperrt

Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes in Gries am Brenner ist die Zugstrecke zwischen Steinach am Brenner und dem Bahnhof Brenner aktuell gesperrt. Ersten Informationen der Leitstelle zufolge wurde die Feuerwehr wegen eines Güterzugs alarmiert, bei dem etwa auf Höhe des Brennersee auf offener Strecke der Kesselwagen undicht wurde. In weiterer Folge entwich „eine Flüssigkeit“. Zu einem Löscheinsatz sei es nicht gekommen, hieß es.