Zugstrecke zwischen Steinach und Brenner wegen Feuerwehreinsatz gesperrt
Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes in Gries am Brenner ist die Zugstrecke zwischen Steinach am Brenner und dem Bahnhof Brenner aktuell gesperrt. Ersten Informationen der Leitstelle zufolge wurde die Feuerwehr wegen eines Güterzugs alarmiert, bei dem etwa auf Höhe des Brennersee auf offener Strecke der Kesselwagen undicht wurde. In weiterer Folge entwich „eine Flüssigkeit“. Zu einem Löscheinsatz sei es nicht gekommen, hieß es.
Bis voraussichtlich 13 Uhr sind auf der Strecke keine Fahrten möglich. Fernverkehrszüge, so heißt es auf der Website der ÖBB, warten die Sperre vorerst ab. Die ÖBB haben für S-Bahnen und den Regionalverkehr einen Schienenersatzverkehr angefordert. Reisende sollen in diesem Bereich rund 30 Minuten mehr Zeit einplanen. Im Einsatz stehen derzeit die Freiwilligen Feuerwehren Steinach und Gries am Brenner. (TT.com)