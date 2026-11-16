Große Signalwirkung
William und Catherine in Indien: Eine ungewöhnlich lustige Reise für das Paar
Prinz William und Catherine nehmen fröhlich die Rolltreppe zur U-Bahn in Mumbai.
© PUNIT PARANJPE
Prinz William und Catherine, Princess of Wales, sind am Montag in Mumbai zu einem dreitägigen Indienbesuch eingetroffen. Auf dem Programm stehen die Verleihung des Earthshot Prize und ein Treffen mit Premierminister Narendra Modi. Für Catherine ist es ein besonders sichtbarer Schritt zurück auf die internationale Bühne.
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