Tragödie beim Futsal: Junger Fußballer erliegt seinen Kopfverletzungen

In Argentinien ist ein junger Fußballer an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben. Der Fútbol Club Ezeiza aus der Provinz Buenos Aires sprach in einer Mitteilung von der „schwersten Nachricht“, die man als Verein übermitteln müsse. „Mit tiefem Schmerz und unermesslicher Trauer nehmen wir Abschied von einem jungen Mann, der noch sein ganzes Leben vor sich hatte und der heute eine Lücke hinterlässt, die sich nicht in Worte fassen lässt.“

Abel Núñez, aus dem Nachwuchs des Fútbol Club Ezeiza, war Ende vergangener Woche ins Krankenhaus eingeliefert worden. Medienberichten zufolge hatte ihn während eines Futsalspiels des Vereins Nueva Estrella, für den er auch aktiv war, ein Ball am Kopf getroffen.