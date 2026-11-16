Fußball in der Winterpause
Tore, Tränen und die Unbesiegbaren: So lief der Herbst im Tiroler Unterhaus
Youngster Lucas Hauser (17 Tore/gelb-blau) erlebte mit dem überlegenen Landesliga-Spitzenreiter SVG Mayrhofen einen Herbst wie im Bilderbuch: 14 Spiele, 14 Siege.
© Alexander Schwaninger
Abgesehen von der Westliga (noch eine Runde) ist die Herbstsaison im Fußball-Unterhaus schon wieder Geschichte. Beim Blick zurück wird nicht allen Teams warm ums Kicker-Herz. Bei abtretenden Legenden flossen auch Tränen.
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