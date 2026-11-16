Vinothek Gottardi: Weinliebe im Herzen der Stadt

Seit 1897 steht das Innsbrucker Familienunternehmen Gottardi für Leidenschaft, Qualität und besondere Weinentdeckungen. Die beeindruckende Auswahl aus aller Welt wird ergänzt durch persönliche Beratung und einen Geschenkeservice, der Genuss stilvoll verpackt.

Wein ist mehr als ein Getränk. Er erzählt Geschichten, bringt Menschen zusammen und macht besondere Momente unvergesslich. Genau diese Begeisterung lebt Gottardi – und das bereits seit fast 130 Jahren.

Paradies für Weinentdecker

Was als Tiroler Weinhandelsunternehmen begann, ist heute ein Familienbetrieb in fünfter Generation, der Tradition und zeitgemäße Weinkultur auf besondere Weise verbindet. Auf über 170 m² lädt die Vinothek in der Heiliggeiststraße in Innsbruck dazu ein, die Welt der feinen Weine zu entdecken. Das Sortiment reicht von nationalen Spitzenweinen über internationale Klassiker bis hin zu spannenden Geheimtipps und kleinen Kellerjuwelen.

Viel Wein für Ihr Geld Erleben Sie auf über 170 m2 die Welt der feinen Weine & profitieren Sie von: einer beeindruckenden Auswahl mit Weinen aus aller Welt

mit Weinen aus aller Welt kompetenter Beratung

Verkostungsmöglichkeiten

Parkplatz direkt vor der Tür

direkt vor der Tür 5 % Sofortrabatt bei Abholung

bei Abholung individuellen Geschenkideen mit personalisiertem Service

mit personalisiertem Service Gottardis Weinabo – für bequemes Weinentdecken mit Lieferung direkt vor die Haustüre

Ob für den besonderen Anlass, den gemütlichen Abend zu Hause oder als neue Entdeckung für den eigenen Weinkeller: Bei Gottardi findet sich für jeden Geschmack und jedes Budget der passende Wein. Das erfahrene Vinothek-Team unterstützt dabei mit viel Fachwissen, Gespür und persönlicher Beratung. Regelmäßige Verkostungsmöglichkeiten bieten zudem die Gelegenheit, ausgewählte Weine kennenzulernen und neue Favoriten zu entdecken. Wer lieber von zu Hause aus auf Entdeckungsreise geht, findet im Onlineshop unter www.gottardi.at eine Auswahl von über 700 Weinen, die bequem bis vor die Haustüre geliefert werden.

Tradition, die neugierig bleibt

Elisabeth Gottardi leitet das Familienunternehmen in 5. Generation. © Anna Rieder

Seit 2022 führt Elisabeth Gottardi das Familienunternehmen in fünfter Generation. Mit viel Leidenschaft für Wein, einem internationalen Blick und dem Bewusstsein für die eigenen Wurzeln entwickelt sie das Unternehmen kontinuierlich weiter. Dabei bleibt eines stets im Mittelpunkt: besondere Weine zu entdecken, Menschen dafür zu begeistern und Genuss für jeden zugänglich zu machen.

Genuss schenken

Gerade in der Vorweihnachtszeit stellt sich wieder die Frage: Was schenkt man Menschen, die einem am Herzen liegen? Oder Geschäftspartnern, Kunden und Mitarbeitern, denen man auf besondere Weise Danke sagen möchte? Gottardi bietet dafür einen individuellen Geschenkeservice, bei dem Genuss und persönliche Wertschätzung im Mittelpunkt stehen.

Ob ausgewählte Weine, edle Olivenöle oder liebevoll zusammengestellte Geschenkpakete – jedes Geschenk wird ganz nach den eigenen Wünschen gestaltet und hochwertig verpackt. Persönliche Grußkarten mit individuellen Botschaften sorgen für eine zusätzliche persönliche Note. Wer es noch exklusiver möchte, kann ab einer Bestellung von 36 Flaschen personalisierte Etiketten gestalten lassen. Besonders für Unternehmen bietet sich damit eine schöne Möglichkeit, Kunden und Mitarbeitern mit einem individuellen Präsent in Erinnerung zu bleiben.

Auch organisatorisch macht Gottardi das Schenken einfach: Das Team berät persönlich, stellt passende Geschenkideen zusammen und kümmert sich um die zuverlässige Zustellung direkt an den gewünschten Ort. So wird aus der Suche nach dem passenden Geschenk ein unkompliziertes Genusserlebnis.