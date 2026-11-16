Tech, Trends & neuer Auftritt: Jetzt in Kufstein studieren

Karriere-Kick mit Hightech-Faktor: Erleben Sie beim Open House am 28. November den neuen Auftritt der Hochschule Kufstein Tirol (HOK), die topmodernen Labore und flexible Studienmodelle für Berufstätige.

Auch nach ihrer Umbenennung von FH Kufstein Tirol in Hochschule Kufstein Tirol steht die Bildungseinrichtung für erstklassige, praxisnahe Lehre. Für Studierende bringt der offizielle Status als Hochschule für Angewandte Wissenschaften einen echten Mehrwert: Er erhöht die internationale Vergleichbarkeit und stärkt das Gewicht der Abschlüsse im gesamten deutschsprachigen Raum.

Wer sich selbst ein Bild von den Veränderungen am Campus, dem neuen Auftritt und dem aktuellen Studienangebot machen möchte, sollte sich den Tag der offenen Tür am Samstag, 28. November 2026, von 10 bis 14 Uhr vormerken.

Neben Führungen durch das Hochschulgebäude erwarten Besucher:innen spannende Einblicke in die hochmodernen Science Labs – vom eigenen Media-Studio über Lasercutter und 3D-Druckerstationen bis hin zu einer Fertigungsstraße im Miniformat.

Beim Open House können sich Interessierte direkt vor Ort über das Studium an der FH Kufstein Tirol informieren. © HOK

Exklusiv für alle, die einen akademischen nächsten Schritt planen, öffnet parallel die Master Lounge ihre Türen. In persönlicher Atmosphäre – wahlweise vor Ort oder online – sprechen Studieninteressierte direkt mit den Studiengangsleitungen. Hier lassen sich individuelle Fragen zu Einstiegsmöglichkeiten mit nicht-facheinschlägigem Bachelor, Vorkenntnissen, Karrierechancen und der Vereinbarkeit von Studium und Beruf klären. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Zukunftsthemen im Fokus: Die neuen Masterprogramme

Pünktlich zum Start des Studienjahrs 2027/28 erweitert die HOK ihr Portfolio um zwei praxisnahe, berufsbegleitende Masterstudiengänge:

Der Studiengang AI Systems Engineering* baut auf dem bisherigen Software-Engineering-Studium auf und vermittelt tiefgehendes Expertenwissen in Softwarearchitektur, GenAI und AI Security. Der neue Master Wirtschaftspsychologie & Leadership* verbindet psychologisches Know-how mit moderner Unternehmensführung und Human-AI Interaction, um Change-Prozesse menschenzentriert zu begleiten.

Berufsbegleitend studieren: Flexibilität ohne Job-Zwang

Das berufsbegleitende Studium an der HOK ist exakt auf eine planbare Organisation ausgerichtet: Vorlesungen finden überwiegend am Freitag und Samstag statt, ergänzt durch moderne digitale Lernformate. Wichtig zu wissen: Ein bestehendes Arbeitsverhältnis ist keine Voraussetzung – das Modell dient rein der zeitlichen Flexibilität. Auch Studieninteressierten ohne Matura steht der Weg über einschlägige berufliche Vorbildung und Zusatzprüfungen offen.

Familiäre Atmosphäre & beste Vernetzung

Statt anonymer Massenuniversitäten bietet die HOK kleine Hörsäle, intensive Gruppenarbeiten und persönliche Betreuung. Durch praxisnahe Projekte mit Top-Unternehmen aus der Region wie STIHL Tirol, Swarovski oder Red Bull knüpfen Studierende schon während des Studiums wertvolle Kontakte für ihren Berufsweg. Neugierig geworden? Der neue HOK-Imagefilm auf hok.ac.at zeigt das Campusleben in Action!

Jetzt bewerben & Studienplatz sichern

Vom Bachelor bis zum Master, ob Vollzeit oder berufsbegleitend: Die Online-Bewerbung ist geöffnet; der nächste Anmeldeschluss für das Aufnahmeverfahren ist der 1. Dezember 2026. Alle weiteren Anmeldetermine sind auf der Website der HOK zu finden. Eine frühzeitige Bewerbung erhöht die Chancen auf einen Studienplatz.

Jetzt online bewerben und den Grundstein für ein Studium mit Zukunft legen.