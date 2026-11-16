Nach Abschiebung aus Tirol: Georgische Mutter erzählt ihre Geschichte

Die Familie von Ana Namoradze lebte fast drei Jahre in Österreich, bevor die Eltern mit einem Teenager, einem Kleinkind und einem Baby am 9. November von der Polizei abgeholt und nach Georgien zurückgebracht wurden. In einem Brief spricht die Mutter von der Hoffnung, die sie in Tirol für ihre Kinder fand – und wie sie diese Hoffnung verlor.