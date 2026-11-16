15-jähriger Tiroler nach Terrorverdacht aus Untersuchungshaft entlassen

Nach knapp vier Monaten hinter Gittern gelten für einen terrorverdächtigen Jugendlichen aus dem Tiroler Oberland nun strenge Auflagen: Psychotherapie, Jugendcoaching und eine stark eingeschränkte Handynutzung sollen verhindern, dass der 15-Jährige erneut in extremistische Kreise gerät.

Ein 15-jähriger Tiroler, der Anschlagspläne verfolgt haben soll, befindet sich wieder auf freiem Fuß. Der Jugendliche wurde am 9. November nach knapp vier Monaten Untersuchungshaft aus der Justizanstalt Innsbruck entlassen. Das bestätigte die Sprecherin des Landesgerichts Innsbruck, Birgit Fink, am Montag gegenüber der APA.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck legte gegen die Enthaftung Beschwerde ein. Diese hat jedoch keine aufschiebende Wirkung. Über das Rechtsmittel entscheidet das Oberlandesgericht Innsbruck.

Gegen den Jugendlichen aus dem Tiroler Oberland wird wegen terroristischer Straftaten in Verbindung mit versuchter Bestimmung zum Mord beziehungsweise Beitragshandlungen zum versuchten Mord sowie wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung ermittelt. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, erklärte Staatsanwaltschaftssprecher Joachim Wüstner.

Waffen und Propagandamaterial sichergestellt

Der damals noch 14-Jährige war am 20. Juli 2026 vom Einsatzkommando Cobra an seinem Wohnort festgenommen worden. Laut Ermittlern hatte er sich unter anderem ein Kampfmesser, eine Air-Soft-Waffe und einen mit einer GoPro-Kamera ausgestatteten Helm besorgt. Bei der Festnahme wurden außerdem eine Stichschutzweste, rechtsgerichtetes Propagandamaterial und Insignien des Dritten Reichs sichergestellt.

Auf die Spur des Jugendlichen war die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) nach einem Hinweis eines ausländischen Partnerdienstes gekommen.

Über „The COM“ international vernetzt

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hatte sich der Tiroler über das Online-Netzwerk „The COM“ international mit Gleichgesinnten vernetzt. In einer Untergruppe der Online-Gemeinschaft soll er sich über Gewaltfantasien und deren mögliche Umsetzung ausgetauscht haben.

Zudem soll er versucht haben, einen jungen Schweden über den Messengerdienst Telegram zur Durchführung eines Anschlags zu bewegen.

Strenge Auflagen nach Enthaftung

Das Landesgericht geht laut Enthaftungsbeschluss weiterhin von dringendem Tatverdacht und Tatbegehungsgefahr aus. Nach Ansicht des Gerichts kann dieser Gefahr jedoch mit gelinderen Mitteln begegnet werden.

Der 15-Jährige muss sich einer Psychotherapie unterziehen, ein Jugendcoaching besuchen und bei seiner Mutter wohnen. Zudem wurde Bewährungshilfe angeordnet. Seine Handy- und Mediennutzung ist auf eine Stunde täglich beschränkt. Kontakte zu extremistischen Chatpartnern und zur „The COM“-Community sind ihm untersagt. In regelmäßigen Abständen muss er sein Handy vorweisen.

Auch ein regulärer Schulbesuch wurde angeordnet. An seiner früheren Schule sorgte die mögliche Rückkehr laut APA für Unbehagen bei Eltern sowie ehemaligen MitschülerInnen. Vorerst soll der Jugendliche der gerichtlichen Vorgabe jedoch in Form von Homeschooling nachkommen. (APA, tt.com)