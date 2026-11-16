Hogwarts-Schüler, Vampir, Geheimagent: Robert Pattinson wird der neue James Bond

Jetzt ist es raus: Robert Pattinson wird der neue James Bond. Am Montagnachmittag präsentierten die Macher ihren 007. „James Bond ist eine der legendärsten Filmfiguren. 007 anvertraut zu bekommen, ist die Ehre meines Lebens“, wird der 40-jährige Brite in einer ersten Stellungnahme zitiert. „Zu behaupten, diese Rolle sei ein Traum, der wahr wird, ist eine Untertreibung.“

Amazon gab die Entscheidung um 16 Uhr mit einem Video bekannt. Der Clip endet mit den Worten: „James Bond will return“.

Mit der Bekanntgabe gehen monatelange Spekulationen zu Ende, wer denn der neue Bon werden könnte. Zuletzt galten Nicholas Hoult (36), Jack Lowden (36), Josh O'Connor (36) und Callum Turner (36) als heißeste Kandidaten für die begehrte Rolle. Bis vergangene Woche dann auch Pattinson wieder im Rennen auftauchte. Der 40-Jährige war bereits nach dem Abschied von Daniel Craig immer wieder als potenzielle Nachfolger genannt worden.

Pattinson ist der siebte Bond-Darsteller der Kinoreihe. Vor ihm verkörperten Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Craig die von Autor Ian Fleming erfundene Figur. Seinen ersten Fall löste James Bond in dem 1953 veröffentlichten Roman «Casino Royale». Sein Kinodebüt gab er 1962 in „James Bond - 007 jagt Dr. No“. Seitdem produzierte die Firma Eon insgesamt 25 Filme. (TT)